Alex Zanardi, grande spavento per l'ex campione: a fuoco il tetto della villa

Un incendio è divampato nella villa di Alex Zanardi, a Noventa Padovana in provincia di Padova. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Dai primi accertamenti, il rogo potrebbe essere scaturito dall’impianto fotovoltaico. Si valuta un eventuale trasferimento ed eventuali danni ai macchinari che assistono l’ex pilota di Formula 1, coinvolto nel 2020 in un incidente durante una manifestazione in handbike nel Senese: il rogo ha interessato solo il tetto, ma le sofisticate macchine che assistono Zanardi - in fase di riabilitazione - sono collegate proprio all’impianto elettrico che ora è danneggiato dalle fiamme.