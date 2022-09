Milano, Alberto Genovese condannato a 8 anni di carcere

19 settembre 2022 a

È stato condannato a 8 anni e 4 mesi. L'imprenditore del mondo delle start up, Alberto Genovese, era accusato di aver abusato di due ragazze di 18 e 23 anni, dopo aver offerto loro un mix di droghe e alcol: il primo episodio sarebbe avvenuto nell'ottobre 2020 ad una festa organizzata a 'Terrazza Sentimento', l'attico vista Duomo di Genovese. Il secondo episodio, con l'altra ragazza di 23 anni, sarebbe avvenuto durante una vacanza ad Ibiza nel luglio 2020. Episodio per il quale è stata condannata a 2 anni e 5 mesi anche la ex fidanzata di Genovese, Sarah Borruso.

Il verdetto accoglie la richiesta della pubblica accusa, rappresentata dall'aggiunto Letizia Mannella e dai pm Rosaria Stagnaro e Paolo Filippini, che durante la requisitoria avevano parlato di un quadro di "devastazione e degrado umano" e avevano chiesto otto anni di reclusione e 80mila euro di multa. Bocciata la linea difensiva che chiedeva l'assoluzione "per insussistenza del fatto" per l'episodio di Ibiza e il vizio parziale di mente, e dunque il minimo della pena, per l'episodio di Terrazza Sentimento. Il gup Chiara Valori ha anche concesso una provvisionale di 50 mila euro alla 18enne, che ha subito violenze dopo la festa a Terrazza Sentimento nell'ottobre del 2020. Il legale della ragazza aveva chiesto un risarcimento di oltre 1,96 milioni di euro. Alberto Genovese ha lasciato il tribunale accompagnato dalla sorella, senza fermarsi a parlare con i giornalisti e le telecamere che lo aspettavano fuori dall'aula, al settimo piano del Tribunale di Milano.