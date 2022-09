Instagram, anche in Italia arriva la funzione supervisione genitori: come funziona

15 settembre 2022 a

Dopo il lancio internazionale a giugno, Meta ha reso disponibili da oggi anche in Italia alcuni nuovi strumenti per aiutare genitori ed educatori a supervisionare l’esperienza social dei più giovani. Tra questi, la funzione ‘Supervisione dei Genitori’ su Instagram, che, se attivata consente a genitori e tutori di chiedere ai figli adolescenti di supervisionare il loro account, o accettare l’invito da parte dei figli a supervisionare il loro account, vedere quanto tempo i figli adolescenti spendono su Instagram e impostare dei limiti giornalieri, programmare delle pause in specifici momenti della giornata. E anche di vedere quali profili seguono e da chi sono seguiti e ricevere notifiche quando i figli decidono di segnalare un account o un post, incluso chi è stato segnalato e il tipo di contenuto.

«All’inizio di quest’anno abbiamo lanciato la funzione ‘Prenditi una pausa’, un nuovo modo per ricordare alle persone di prendersi una pausa da Instagram. Ora invieremo agli adolescenti anche una notifica per suggerire loro di attivare questa funzione dopo che trascorrono un po’ di tempo a fare scrolling di contenuti su Instagram». Anche in Italia poi i genitori potranno visitare il Centro per le Famiglie «che - fa sapere sempre Meta - contiene una serie di risorse provenienti da esperti per aiutare genitori e figli adolescenti a vivere il mondo digitale in sicurezza».

Una settimana fa l’autorità per la privacy irlandese ha reso noto di aver comminato una multa da 405 milioni di euro a Instagram al termine di un’indagine sul modo in cui il social network gestiva i dati dei minori. Secondo un portavoce dell’authority, l’istruttoria, avviata nel 2020, si è concentrata sugli utenti di età compresa tra i 13 e i 17 anni cui era consentito aprire account che facilitavano la pubblicazione di numeri di telefono e indirizzi e-mail. Un portavoce di Meta ha fatto sapere che la società è pronta ad appellarsi contro la sanzione e ha osservato che il social ha da oltre un anno aggiornato i propri parametri per offrire maggiori garanzie di sicurezza ai teenager.