Fuori dal coro, il traffico di organi passa anche per l'Italia: la testimonianza fa rabbrividire

Nicola Bressan, professionista della cyber security in Yarix, è tra gli ospiti dell’edizione del 13 settembre di Fuori dal coro, il programma televisivo del martedì sera di Rete4 condotto da Mario Giordano. Il giornalista interroga il suo ospite sul traffico di organi, che passa anche per l’Italia: “Nel mercato illegale si trova di tutto, quindi in mezzo a questo marasma di cose illecite e illegali si trovano anche persone che si offrono per servizi di assassinio a contratto. Abbiamo trovato una pagina dove uno di questi killer diceva anche di offrire un servizio di vendita di organi, probabilmente come attività collaterali. Quindi ci sono persone che si offrono per uccidere e poi vendere gli organi, recuperandoli. Acquisto di organi? C’è una vetrina, la possibilità di scegliere, di leggere le recensioni, di decidere che cosa comprare, metterlo nel carrello e chiudere l’acquisto”. Giordano è sbalordito: “Ci sono anche le recensioni? Cioè, gli utenti commentano…”. “Per lo meno si millanta questo” chiude il discorso Bressan.