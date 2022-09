Meteo, picchi di caldo e temperature record. Poi il ribaltone d'autunno

13 settembre 2022 a

L’anticiclone africano Bacco in arrivo in Italia - per poche ore al nord e per qualche giorno al sud - porterà picchi di caldo fino a 37-39 gradi poi a metà settimana è atteso un "ribaltone" con temperature in discesa e l’assaggio improvviso dell’autunno. «Questa settimana - spiega il Meteo.it - infatti, vedrà dapprima un’ondata di caldo anomalo, poi da mercoledì al Nord, e nei giorni seguenti anche al Centro-sud, vivremo un anticipo di autunno anche con qualche vero fiocco di neve sulle cime alpine. Un ribaltone a metà settembre, tutto sommato normale in questo periodo e caratteristico delle nostre latitudini, ma da seguire attentamente perché sono previsti fenomeni importanti». Lorenzo Tedici, meteorologo del sito «IlMeteo.it», prevede infatti una settimana dai due volti, rappresentata molto bene da due giornate simbolo: martedì col sole e caldo africano ovunque, venerdì con maltempo, fresco e vento forte da Nord a Sud. Il vento, infatti, sarà il nuovo protagonista da metà settimana in poi, con il ritorno della Bora, del Grecale, della Tramontana ma anche di forti venti meridionali al Sud.

Arriva l'uragano Danielle, temperature "pazze" in Italia

«Nelle prossime ore - prevedono gli esperti - avremo sole e caldo ovunque con picchi di 36-37 °C in Sardegna e di 34-35 °C al Sud, in ulteriore aumento. Da mercoledì, mentre farà ancora caldo al Centro-Sud, arriveranno i primi piovaschi al settentrione; successivamente, con l’inizio del ribaltone, ecco spuntare la minaccia di forti piogge tra Toscana e Umbria nella giornata di giovedì. Seguirà un venerdì ventoso e instabile un po' su tutto lo Stivale con il sabato molto simile e ancora all’insegna di condizioni autunnali: si formerà un ciclone che porterà piogge, vento e neve sulle cime alpine, al momento stimiamo fino ai 1.900 metri, ma la quota neve sarà da valutare nel corso dei prossimi giorni». Infine, domenica, con lo spostamento del ciclone verso i Balcani, la situazione dovrebbe migliorare ma con temperature decisamente sotto la media del periodo.

Ecco le previsioni dei prossimi giorni. Mercoledì 14: al nord, temporali sulle Alpi, nubi in aumento altrove con qualche rovescio al nord-ovest. Al centro: peggiora sull’alta Toscana, gran caldo in Sardegna. Al sud: sole e molto caldo. Giovedì 15: al nord, temporali su Alpi e Prealpi, possibili sul nord-est. Al centro: maltempo sul versante tirrenico con forti acquazzoni. Al sud: bel tempo e molto caldo. Tendenza: venerdì e sabato autunnali con piogge battenti, temporali e locali nubifragi su molte regioni. Calo termico generale.