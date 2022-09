Via dai supermercati l'insalata di patate, le alici sott'olio e il formaggio. I lotti richiamati

12 settembre 2022 a

Nuovi richiami precauzionali dal ministero della Salute per la sicurezza alimentare. Nella confezione da 1kg, con scadenza 21/09/2022, di insalata di patate con olio e aceto a marchio Good Choice di Aldi c'è il rischio della “possibile presenza di frammenti di vetro nel prodotto”. Il richiamo è stato fatto dal ministero della Salute su segnalazione della catena di discount Aldi. L’insalata di patate richiamata è stata prodotta per Aldi Srl dall’azienda Wojnar’s Wiener Leckerbissen, nello stabilimento di Laxenburger Strasse 250, a Vienna, in Austria. Per ulteriori possibile contattare il servizio clienti Aldi a numero verde 800 370370, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.00 e il sabato dalle 8.00 alle 14.00.

Il ministero della Salute ha pubblicato anche il richiamo da parte del produttore di un lotto di filetti di alici all’olio di oliva a marchio Sipa per la “presenza di istamina oltre i limite di legge”. Il prodotto richiamato è venduto in vasetti di vetro da 140 grammi (peso netto), con il numero di lotto PA137 e il termine minimo di conservazione al 17/11/2023. I filetti di alici richiamati sono stati prodotti dall’azienda Poseido Shpk, nello stabilimento di Shëngjin, nella città di Lezhë, in Albania.

Inoltre nel mirino del ministero anche un lotto di formaggio Maccagno a marchio Antoniotti Michela. Il richiamo precauzionale del ministero, svolto su segnalazione del produttore, riguarda la “possibile presenza di germi patogeni (E. coli STEC)”. Il prodotto interessato è venduto in forme cilindriche di circa 4 kg con il numero di lotto 2/7. Il formaggio richiamato è stato prodotto dall’azienda Antoniotti Michela nello stabilimento di Casale Montuccia, nel comune di Veglio, in provincia di Biella (DIA n°317 del 18/06/2013), ed è stato venduto a partire dalla seconda settimana di luglio. A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare i prodotti con i lotti e le scadenze segnalati e restituirli al punto vendita d’acquisto.