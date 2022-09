Bastoncini di pesce ritirati dai supermercati: "Errore di etichettatura"

07 settembre 2022 a

a

a

Un nuovo richiamo precauzionale e un nuovo ritiro nei supermercati. Nel mirino della segnalazione, fatta dalle catene di supermercati Carrefour e Tigros, questa volta sono finiti i bastoncini di surimi a pezzi in salamoia del marchio Riunione. Il motivo è un possibile errore di etichettatura: su alcune confezioni, infatti, potrebbe essere presente l’etichetta dei gamberi in salamoia al posto di quella del surimi. Lo riporta ilfattoalimentare.it.

"Pezzi di plastica e vetro". I marchi di würstel e tiramisù ritirati dai supermercati

Il prodotto richiamato è venduto in barattoli da 500 grammi (peso sgocciolato 225 grammi), e sulle etichette errate sono indicati il numero di lotto 15790-20 con scadenza il 13/11/2022. I bastoncini di surimi richiamati sono stati prodotti per Riunione Industrie Alimentari dall’azienda Chrisfish Danmark A/S, nello stabilimento di Fiskerihavnsgade 47, a Frederikshavn, in Danimarca. Per ricevere ulteriori informazioni a riguardo è possibile contattare l’azienda interessata a due numeri di telefono, o lo 010 803344 interno 1211/216 oppure 351 8240057.