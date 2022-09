Peppa Pig, Fratelli d'Italia denuncia: “Stop all'indottrinamento dell'ideologia gender”

09 settembre 2022 a

Si discute ancora di Peppa Pig all’interno della politica italiana. La senatrice di Fratelli d’Italia, Isabella Rauti, responsabile del Dipartimento Pari Opportunità, Famiglia e Valori non negoziabili, è ritornata sul cartone animato che vedrà la presenza di un personaggio con due madri omosessuali: “Fratelli d’Italia da tempo denuncia il tentativo di indottrinamento da parte dei sostenitori delle teorie gender, di cui il ddl Zan è stato uno degli esempi più evidenti. Adesso registriamo un’ulteriore offensiva utilizzando i famosi personaggi, amati dai bambini, per fare propaganda gender. È il caso del cartone animato Peppa Pig dove gli autori hanno deciso di inserire un personaggio con due madri. Una scelta inaccettabile e riguardo alla quale mi auguro la Rai non vorrà prestarsi per fare da megafono a quantomai discutibili ideologie”.

“Per quanto ci riguarda - prosegue Rauti - ribadiamo il diritto dei bambini ad essere considerati come tali ed a non essere strumentalizzati. Inoltre riteniamo che abbiano il diritto ad avere un padre e una madre e un modello di famiglia naturale tradizionale che per noi rappresenta un valore da difendere, custodire e tutelare”.