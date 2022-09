Da virologo anti-Covid a superstar: a Venezia premiato Matteo Bassetti

03 settembre 2022 a

a

a

Matteo Bassetti è uno dei medici più noti agli occhi delle italiane dopo le numerose ospitate in televisione e le interviste rilasciate durante gli anni della pandemia Covid. Il direttore Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, che in questi giorni si sta battendo per rimuovere dopo il 30 settembre l'obbligo della mascherina sui mezzi pubblici (“Misura anacronistica”), ha pubblicato su Instagram una carrellata di scatti del premio ricevuto a Venezia per il suo lavoro.

Sui vaccini Frajese stronca Bassetti: la frase che manda in tilt l'infettivologo

“Ieri sera nella splendida Venezia ho ricevuto il premio del settimanale Diva e Donna per la salute. Grazie a Tiziana Rocca, straordinaria organizzatrice della serata e al direttore di Diva e Donna Angelo Ascoli per avermi scelto. Voglio condividere questo premio con tutti i sanitari che ogni giorno lavorano con abnegazione e passione al servizio della collettività” il messaggio social dell’infettivologo Bassetti, che ha voluto condividere il riconoscimento con tutti i colleghi del mondo della sanità, spesso dimenticati dopo anni di battaglie.