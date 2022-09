Toti pubblica la foto impressionante della tromba d'aria, disastro sfiorato in Liguria

03 settembre 2022 a

Disastro sfiorato a Rapallo. Una tromba d'aria dalle proporzioni mai viste ha rischiato di travolgere la costa ligure. La foto impressionante è stata pubblicata sui suoi profili sociale dal governatore Giovanni Toti. "Guardate questa foto che ho ricevuto: è stata scattata stamattina a Rapallo, durante l’allerta gialla per temporali che abbiamo emanato in #Liguria. Fortunatamente il maltempo non ha provocato danni ma ci dimostra ancora una volta una cosa: le allerte non vanno mai sottovalutate", ha scritto il presidente della Regione.

Una tromba d'aria simile ha colpito duramente la Versilia e il litorale all'altezza di Massa, in Toscana, il 18 agosto. In quell'occasione, :due persone sono morte e almeno 20 sono rimaste ferite, alcune in modo grave.