Crisi del trasporto aereo, maxi-sciopero Lufthansa: 800 voli cancellati

Maxi-sciopero e 800 aerei che resteranno a terra. La compagnia aerea tedesca Lufthansa ha comunicato che venerdì 2 settembre cancellerà quasi tutti i voli passeggeri e merci, per un totale di circa 800, nei suoi due hub più grandi, Francoforte e Monaco, a causa di uno sciopero dei piloti. Alla base dell’azione del sindacato che rappresenta i piloti, il Vereinigung Cockpit, la richiesta di un aumento di stipendio che, stando a quanto riferito, sarebbe stata più volte respinta dalla direzione della compagnia.

Secondo Lufthansa, l’azienda ha offerto un aumento una tantum di 900 euro, pari a un aumento del 5% per i piloti senior e del 18% per coloro che iniziano la professione. Il sindacato aveva chiesto un aumento del 5,5% quest’anno e un adeguamento automatico dell’inflazione nel 2023. «Non riusciamo a comprendere la chiamata allo sciopero di Vc. La direzione ha fatto un’offerta molto buona e socialmente equilibrata, nonostante i prolungati oneri dovuti alla crisi Covid e le prospettive incerte per l’economia globale. Questa escalation va a scapito di molte migliaia di clienti», sottolinea Michael Niggemann, chief human resources officer e labor director di Deutsche Lufthansa, in una nota della compagnia.

La crisi del settore del trasporto aereo ha fatto registrare negli ultimi giorni una nuova ondata di cancellazioni e disagi per i viaggiatori. Lunedì in Spagna Iberia Express ha sospeso dieci voli mentre easyJet ne ha cancellati altri quattro a causa degli scioperi che chiedono miglioramenti salariali. Oltre a queste cancellazioni, sono stati registrati 176 ritardi, di cui undici, tutti in partenza, legati a voli di Iberia Express e 165 a Ryanair, 61 in partenza e 104 in arrivo, soprattutto con gli aeroporti di Palma di Maiorca e Madrid. Decine di voli sono stati cancellati domenica in arrivo e in partenza dai principali aeroporti portoghesi a causa di uno sciopero della società addetta ai bagagli Portway.