Esplode container, morti e feriti al porto di Crotone

31 agosto 2022 a

Tre uomini sono morti al porto di Crotone, a seguito di una esplosione avvenuta all’interno della sala macchina di una imbarcazione attraccata per manutenzione al vano motori. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco del comando pitagorico.

Secondo le prime ricostruzioni, dopo l’esplosione 2 delle persone decedute sono state ritrovate sulla banchina, la terza è stata scaraventata in mare. Una quarta persona è attualmente ricoverata in ospedale in gravi condizioni. Un altro componente dell’equipaggio della nave è in evidente stato di confusione. Al momento non è stato possibile il riconoscimento delle persone decedute, probabilmente di nazionalità maltese.