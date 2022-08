Quarta Repubblica, il caso Albino Ruberti e la pista delle assicurazioni: spunta la polizza da 8 milioni di euro

30 agosto 2022 a

Sul caso scoppiato dopo la pubblicazione del video in cui l'ex capo di gabinetto del Campidoglio, Albino Ruberti, litiga furiosamente con Vladimiro De Angelis, broker assicurativo e fratello dell'ex europarlamentare del Pd Francesco, indaga la Procura di Frosinone che mantiene "una linea di rigoroso riserbo". Ma il lavoro dei giornalisti che vogliono vederci chiaro sulla vicenda che ha terremotato il Pd romano e laziale continua. Durante la puntata di lunedì 29 agosto di Quarta Repubblica, il programma condotto da Nicola Porro su Rete 4, è andato in onda un servizio sui contratti assicurativi stipulati dalle società di Vladimiro De Angelis e l'Asl di Frosinone, con una novità di rilievo.

L'assicuratore attraverso le sue società Sicura Srl ha messo su una sorta di "monopolio", spiega il presidente del sindacato degli agenti di assicurazione Claudio Demozzi. Nel servizio andato in onda vengono passati in rassegna i vari contratti stipulati da novembre 2015 ad agosto 2019, sotto la reggenza di Luigi Macchitella. De Angelis ottiene con l'Asl di Frosinone contratti per oltre 1,6 milioni di euro, "metà dei quali prorogati senza bando". A succedere a Macchitella alla guida della Asl di Frosinone è Pierpaola D'Alessandro. Il 14 dicembre 2021 viene reso noto che le società di De Angelis si sono aggiudicate altri cinque contratti, per una cifra di poco inferiore al milione.

La novità rilevante è un contratto stipulato sulla colpa grave dei medici dal valore di quasi otto milioni di euro, appalto affidato a una società internazionale ma con l'intermediazione di una società riconducibile a De Angelis, la Unassifin Srl, si apprende dal servizio mandato in onda da Porro che mostra i documenti della fornitura di servizi assicurativi. A firmare il nulla osta è sempre D'Alessandro, che in seguito ha lasciato l'incarico per lavorare al Comune di Roma. De Angelis, interpellato dalla trasmissione, non ha fornito commenti.

Nel servizio si parla anche dell'assunzione all'Asl di Frosinone della moglie di Vladimiro De Angelis, come psicologa. "Lei viene assunta a tempo determinato ad aprile 2021 - denuncia Rosa Roccatani, dell'Ugl sanità di Frosinone - e passa a tempo indeterminato a dicembre 2021, dopo solo otto mesi quando la legge ne richiede trentasei".