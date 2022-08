Guardia svizzera sviene davanti a Papa Francesco, attimi di paura in Vaticano

17 agosto 2022 a





Attimi di paura e stupore all’Aula Nervi in Vaticano durante la consueta l’udienza di Papa Francesco, mercoledì 17 agosto. Una guardia svizzera è stata colta da uno svenimento mentre si stava presentando la catechesi in lingua portoghese. Le telecamere della comunicazione vaticana hanno ripreso la scena: si vede l'oratore rivolgersi ai tanti fedeli mentre alle sue spalle il membro del corpo armato del Pontefice perde i sensi e crolla terra. L'uomo è stato prontamente soccorso e l’udienza è ripresa dopo alcuni istanti.

Lo svenimento della guardia svizzera non è stato l'unico fuori programma della giornata. Dopo la ripresa dell’udienza papale, un bambino di circa quattro anni si è messo davanti al Papa. "L'alleanza dei vecchi e dei bambini salverà la famiglia umana. Dove i bambini, dove i giovani parlano con i vecchi c'è futuro", stava spiegando il pontefice durante una riflessione sui rapporti tra anziani e giovani, quando il piccolo si è diretto verso di lui. Francesco gli ha accarezzato il capo e gli ha chiesto: "Come stai? Come ti chiami? Ti piace stare qui? Accomodati". Il piccolo è rimasto accanto al Papa fino alla fine dell'udienza: "Prima parlavamo del dialogo fra vecchi e giovani. È stato coraggioso. E rimane tranquillo", ha ironizzato Francesco tra gli applausi dei fedeli.