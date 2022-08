Meteo Ferragosto, le previsioni aggiornate di Giuliacci: pioggia e rischio grandine ma non per tutti

14 agosto 2022 a

a

a

Meteo di Ferragosto all'insegna dei temporali in molte zone d'Italia. Negli ultimi giorni sembrava ci fosse qualche speranza per i tanti italiani in vacanza che dopo mesi di calco estremo si sono trovati nelle settimane centrali di agosto con piogge e temporali. Ma la situazione meteorologica cambia velocemente e così, domenica 14 agosto, sono arrivate le previsioni aggiornate a firma del colonnello Mario Giuliacci, volto noto del tempo in tv.

Per il 15 agosto 2022 è confermato "l'aumento dell'instabilità", scrive Giuliacci sul suo sito meteogiuliacci.it. Alla base c'è una nuova perturbazione di origine atlantica che causerà nelle prossime ore un aumento della nuvolosità, "che però non coinvolgerà tutto il Paese". A Ferragosto infatti il Sud sarà solo sfiorato dal peggioramento mentre al Centro e al Nord le nubi "saranno anche accompagnate dal brontolio di improvvisi temporali. Quali saranno le regioni bagnate dalla pioggia? In base alle ultime proiezioni dei modelli previsionali i temporali si formeranno soprattutto su Alpi, Triveneto, Lombardia, Toscana, Umbria e Lazio, ma non si possono escludere isolati e brevi acquazzoni neppure su Alto Piemonte, Levante Ligure e Marche". La buona notizia è che la piogge saranno "meno numerose e diffuse, e non guasteranno del tutto il Ferragosto, bagnando solo alcuni momenti del giorno".

Ma non si escludono forti temporali e nubifragi locali, e sussiste il rischio grandine in alcune zone. In base alle ultime proiezioni, spiega Giuliacci, le regioni che potrebbero finire sotto piogge sbattente, temporali e grandinate a Ferragosto sono Trentino, Veneto, Toscana e Lazio. Tali precipitazioni sono favorire dalla grande quantità di energia che si accumula nell'atmosfera durante le giornate molto calde e afose.