Invasione di migranti, per la sinistra è colpa della Russia. Matteo Salvini li deride: “Siamo alle comiche”

Matteo Salvini è stufo degli attacchi della sinistra nei suoi confronti e in quelli del centrodestra. "L'arma dei migranti sul voto. I barconi spinti in Italia dai mercenari della Wagner” il titolo di un articolo apparso su Repubblica, che ha fatto imbestialire il leader della Lega, che ha risposto per le rime su Twitter, pubblicando uno screenshot della notizia corredato da questo post: “Per la sinistra sarebbe Putin a spingere i barconi pieni di clandestini verso l’Italia. Siamo alle comiche, la paura di perdere la poltrona fa brutti scherzi! Spoiler: la colpa è di PD e Lamorgese”.

In un altro cinguettio sul noto social network il numero uno del Carroccio ha affondato il colpo sugli avversari politici in vista delle elezioni del 25 settembre: “A sinistra hanno una paura tremenda di perdere poltrone, si inventano la qualunque. Come Lega andiamo avanti a testa alta parlando di Italia, di italiani, di giovani, ambiente, sviluppo, Pace fiscale, di riduzione di sbarchi e tasse. Enrico (Letta, ndr), stai serenissimo”.