Meteo, dopo la breve tregua della pioggia torna il caldo africano. Ecco quando

27 luglio 2022 a

a

a

Nuova ondata di caldo africano. Dopo la brevissima tregua dei temporali e della grandine che ha colpito il nord Italia, facendo scattare l'allerta gialla a Milano e provocando danni nel piacentino, nel parmense e nella provincia di Reggio Emilia, la quinta ondata di calore tornerà a farci soffrire. Non è possibile sapere con precisione quando, ma sul sito di Mario Giuliacci si prevede che arriverà tra il 2 e il 4 agosto.

Il maltempo non si porta via il caldo e causa danni devastanti al Nord

Mentre domani sono previste forti precipitazioni anche sul Veneto, soprattutto sull'area dolomitica, con un bollettino di criticità idrogeologica in particolare per il territorio del Bacino Alto Piave, nel resto dell'Italia perdureranno condizioni stabili con le temperature che torneranno ad aumentare. Le condizioni di instabilità che si sono registrate nelle regioni settentrionali sono in successiva propagazione, nel corso del prossimo week end, anche al Centro e al Sud e in particolar modo nei settori interni. Successivamente, una veloce comparsa di aria meno calda proveniente dall’anticiclone delle Azzorre, garantirà cieli azzurri e clima gradevole. Ma durerà poco perché il caldo africano non molla.