Meteo, pioggia subito alle spalle: in arrivo la nuova ondata di calore. Mario Giuliacci: “Ritorna il caldo asfissiante”

Il meteo aveva dato una piccola tregua dopo giorni di estremo calore, ma bisogna dimenticarsi in fretta il leggero calo di temperature, andato in scena in particolare nel Nord Italia. Come scrive Mario Giuliacci sul proprio sito dedicato alle previsioni “stiamo vivendo una fase meteo un po’ più clemente. Tutti noi abbiamo sperimentato la feroce onda calda che ci sta accompagnando oramai da 14 giorni. Solamente alcuni abitanti del Settentrione sono più al fresco, soprattutto grazie ai forti temporali che sono riusciti a formarsi, dopo che l'aria più fredda è riuscita a valicare le Alpi la sera di lunedì 25. Sono in arrivo un paio di perturbazioni, piuttosto rapide ma fautrici di precipitazioni abbastanza diffuse. Non pioverà dappertutto, né si può sperare di risolvere alcunché con la siccità. Lo stato in cui si troverà l’atmosfera non sarà favorevole a precipitazioni diffuse, perché si parla di fenomeni temporaleschi convettivi e quindi localizzati nel tempo e nello spazio. Purtroppo, ciò significa che non sarà possibile sapere con precisione l’area che sarà colpita da un acquazzone”.

Ed ecco quando gli italiani si scorderanno un minimo di pioggia e dovranno nuovamente fare conto con un gran caldo e temperature africane: “Dopo una settimana di valori termici intorno alle medie per qualche giorno su tutta la Penisola, è assai probabile l’arrivo in campana della quinta ondata di calore. Essa - dice Giuliacci - potrebbe farsi strada dal 2-4 agosto. La stagione estiva è tutt’altro che finita e ritornerà con ogni probabilità in pompa magna”.