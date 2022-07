Tornado in Italia oggi, a rischio Lazio, Puglia e Calabria. L'allarme del Cnr

21 luglio 2022 a

Tornado in arrivo anche in Italia. È il Cnr a lanciare l'allarme per tre regioni, Lazio, Puglia e Calabria. La ricerca pubblicata su Atmospheric Research rivela che la regione della Capitale è quella più colpita da questi eventi atmosferici. Il lavoro ha analizzato 32 anni di dati (1990-2021) e 445 tornado su tutta Italia. Ad essere particolarmente colpite le aree che si affacciano sul Tirreno, le regioni sud-orientali (Puglia-Calabria) e la Pianura Padana.

I tornado sono fenomeni meteorologici altamente distruttivi e tra tutti i vortici atmosferici sono quelli a più alta densità energetica o potenza sprigionata: nell'area mediterranea essi rappresentano il fenomeno più violento che possa verificarsi, anche se non hanno una frequenza elevata.