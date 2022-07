Scandalo a Jesolo, le ragazze girano conciate così: vergogna in centro

20 luglio 2022 a

a

a

Scandalo a Jesolo, in Veneto. Già, perché come se non bastassero gli uomini a passeggio a torso nudo nella centralissima via Bafile, ecco anche le ragazze in bikini e perizoma dentro ai locali. Foto che stanno facendo il giro d'Italia e soprattutto del web e che fanno scattare la rivolta e la protesta di commercianti e operatori. "Jesolo segua l'esempio di Caorle e applichi un'ordinanza a favore del decoro", questa la richiesta che piove dai professionisti.

A Caorle infatti il sindaco ha pubblicato nelle scorse settimane un avviso affinché venga rispettato il regolamento di polizia comunale che impone, appunto, decoro e senso civico. Insomma, di evitare di camminare seminudi in centro e nelle vie della città.

Come detto, l'ultimo casus-belli è rappresentato dalle foto arrivate da Jesolo: due ragazze in tanga e bikini a passeggio per la città. "Non sono un bacchettone", commenta Angelo Foppa, presidente di Confcommercio. "Ma se gli operatori sono sempre più insofferenti a certe situazioni un motivo c'è. Effettivamente ne stiamo vedendo di tutti i colori, e avanti di questo passo chissà dove arriveremo se non verrà posto un freno. Il problema è tutto di senso civico e di rispetto verso gli altri, forse è arrivato il momento di studiare un provvedimento anche su questo fronte".