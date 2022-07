Napoli, suora scatenata contro il bacio delle modelle. Urlo e spintone: il video è virale

Valentina Bertoli 19 luglio 2022 a

Incredibile ma vero. A Napoli due modelle si baciano per un servizio fotografico. All’improvviso una suora ruba la scena scandalizzata e le divide: “Che fate? È il diavolo!”. Il video ha attirato l’attenzione di molti, ha fatto il giro dei social ed è subito diventato virale. Un siparietto divertente, che fa trend, ma che scatena una discussione su una miopia dura a morire. Proprio quando le unioni civili vengono riconosciute e rispettate e le parate del gay pride riempiono le strade delle maggiori città italiane, qualcosa va in tilt e la scena scuote l’opinione pubblica.

È successo a Napoli, nei caratteristici Quartieri Spagnoli, spesso animati dagli abitanti ed affollati di turisti. Serena de Ferrari e Kyshan Wilson, modelle ed attrici protagoniste della serie tv ‘Mare fuori’, posano per un servizio fotografico e si baciano. Ad irrompere con furore nel set è un’anziana religiosa con la tonaca bianca che, turbata e sconvolta dalla visione dell’avvicinamento fisico tra le due ragazze, le allontana l’una dall’altra e chiede loro arrabbiata: “Che fate? Che fate?”. Le due accennano un sorriso, divertite e imbarazzate; poi si sente una voce fuori campo: “Stiamo lavorando”. La suora gesticola sconvolta, farfuglia qualche parola incomprensibile e ci va giù pesante: “È il diavolo!”. Dopo essere stata invitata ad abbandonare l’area di lavoro, la religiosa si fa il segno della croce e, alzando gli occhi al cielo, invoca Gesù, Giuseppe e Maria.

A raccontare l’accaduto è stata Roberta Mastalìa, make up artist ed autrice di una delle stories Instagram che documentano l’episodio: “Stavamo facendo uno shooting per una rivista. È arrivata una suora, chiedendoci se fossimo andati a Messa. Successivamente si è accorta del bacio tra le ragazze ed è corsa a separarle. All’inizio abbiamo affrontato la situazione facendo ironia, poi è stato necessario chiederle di andarsene”. Nonostante abbia suscitato ilarità, l’azione invasiva della donna in uno spazio laico scatena riflessioni sull’atteggiamento della Chiesa e delle istituzioni religiose italiane nei confronti della comunità LGBTQ+. A pubblicare il video sul suo profilo Instagram è stata proprio Serena de Ferrari. “God doesn’t love LGBT? (Dio non ama LGBT?)”, questo è stato l’amaro commento scelto dall’attrice. La verità è elementare e paralizzante: il contenuto del video, senza dubbio esilarante poiché non programmato, è diventato virale, ma per il motivo sbagliato. La grande scommessa non si esaurisce nella presa di coscienza; è il cambiamento ad essere privo di retorica.

