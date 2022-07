Covid, la promessa del governo: “Nessuna restrizione in autunno”. Sileri sprona gli over 60 a vaccinarsi

13 luglio 2022 a

Il governo ha deciso di dare il via alla campagna vaccinale per la quarta dose a tutti gli over60, ma nonostante un boom delle prenotazioni e qualche coda agli hub i numeri sono ben lontani da quelli che ci si aspettava al ministero della Salute. Pierpaolo Sileri, sottosegretario ed ex membro del M5S che ha seguito Luigi Di Maio, è stato ospite della trasmissione The Breakfast Club su Radio Capital e ha tracciato il quadro dell’attuale situazione pandemia legata alle inoculazioni: “Se una quota di persone over 60 non farà la quarta dose non vuol dire che la campagna vaccinale sarà un flop. Molte persone si stanno infettando ora o si sono infettati negli ultimi giorni, quindi non avranno bisogno di una dose aggiuntiva. L’adesione alla campagna vaccinale ci sarà comunque e sarà anche superiore all’adesione standard della campagna vaccinale per l’influenza, per esempio. Molti temporeggiano per aspettare un vaccino aggiornato, che arriverà a ottobre. Io da medico non consiglio di aspettare. Questi vaccini funzionano molto bene contro la forma grave della malattia anche di quella dovuta alla variante Omicron. E questo è ciò verso cui dobbiamo tendere, cioè evitare la terapia intensiva soprattutto per chi ha fragilità”.

“Quando ci sarà la versione aggiornata avremo una nuova arma contro la diffusione del virus e anche contro le forme più lievi della malattia. Però al momento - ha precisato il sottosegretario - siamo anche fortunati, perché se anche le varianti sono molto diverse tra loro, i vaccini continuano a proteggerci dalla forma grave della malattia. Noi dobbiamo mettere in protezione coloro che con la diffusione del virus corrono più risch, tutti coloro che sono sopra i 60 anni e quelle persone sotto i 60 anni con fragilità particolare. Se non rientriamo in queste categorie non abbiamo bisogno della quarta dose”.

Poi una promessa finale agli italiani. “Per il prossimo autunno non è prevista nessuna misura restrittiva. Sono contro l'uso delle mascherine a scuola, penso che sotto una certa età non serva”, conclude Sileri.

