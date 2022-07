Sharm el Sheikh, gli inquirenti indagano su video e menù: com'è morto il piccolo Andrea

12 luglio 2022 a

I loro parenti li hanno accolti con le lacrime agli occhi davanti l'ingresso del pronto soccorso dell'ospedale Policlinico di Palermo. Con lei, al quarto mese di gravidanza, erano partiti in quattro per quella che doveva essere una tranquilla vacanza a Sharm el Sheikh, in Egitto, ma sono tornati in tre, dopo la morte del loro piccolo Andrea per - a detta dei i medici egiziani - una presunta intossicazione alimentare. Una vacanza trasformata in tragedia quella dei coniugi palermitani Antonio e Rosalia Mirabile, rimpatriati a bordo di un volo speciale d'urgenza nella loro città, dopo l'appello rivolto alle autorità italiane da parte della mamma del bambino. La salma del loro piccolo, invece, è tornata a casa qualche giorno dopo quando i legali della famiglia avevano già presentato un esposto alla procura del capoluogo siciliano.

"Rimpatriati con un volo sanitario". I genitori del bimbo morto tornano a Palermo

Nel corso delle indagini i legali della famiglia hanno chiesto alla struttura egiziana, il resort all'interno del quale la famiglia soggiornava, le registrazioni delle telecamere di sicurezza. Una mossa per capire bene quali siano stati gli spostamenti della coppia con il bambino prima del malore. E inoltre si cercherà di capire bene quali siano state le scelte fatte per il cibo da consumare all'interno della struttura.

Al momento la morte del piccolo Andrea resta un giallo: cosa avrebbe consumato, un alimento o una bevanda insieme alla famiglia che si sarebbe poi rivelata fatale.

