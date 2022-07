Rimane sospeso a 2700 metri di altezza, alpinista salvato dall'eliambualnza

10 luglio 2022 a

a

a

Brutta avventura per un alpinista austriaco di 65 anni in cordata con la compagna sulle cime di Lavaredo. L'uomo si stava calando in corda doppia dalla vetta della Cima Grande di Lavaredo quando è rimasto presto staccato di un decina di metri dalla parete in rientranza.

Video su questo argomento Altro crollo sulle Dolomiti, un escursionista dà l'allarme: giù un pilastro della Moiazza | VIDEO

A quel punto la chiamata ai soccorsi e l'arrivo dell'eliambulanza al Rifugio Auronzo. Il tecnico di elisoccorso si è calato di una sessantina di metri ed è riuscito a raggiungere e recuperare l'alpinista e la sua compagna. Entrambi sono stati trasportati al Rifugio Auronzo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.