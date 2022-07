Gelato ritirato, rischio convulsioni e mal di testa. Qual è il marchio nel mirino

08 luglio 2022 a

I supermercati Cadoro hanno ritirato dai loro scaffali le confezioni di gelato Haagen-Dazs per "la presunta presenza di ossido di etilene nell’estratto di vaniglia". Il richiamo precauzionale si riferisce al solo gusto di vaniglia. Nel mirino la confezione venduta in barattoli con la data di scadenza 16/02/2023 (codice EAN 3415581101935). Per questo, come riportato dal fattoalimentare.it, la catena di supermercati invita i suoi clienti a non comprare il prodotto oppure a riportarlo al punto vendita.

L'ossido di etilene viene utilizzato per evitare che il gelato venga danneggiato dal calore della pastorizzazione. L'ossido è. infatti. tossico per inalazione e, in caso di esposizione prolungata, può provocare mal di testa, convulsioni, colpi apoplettici e coma.

