Prodotti ritirati dai supermercati, spuntano le salse "pericolose": i lotti da riconsegnare

Giada Oricchio 28 giugno 2022 a

a

a

Allergia agli arachidi? Questi due prodotti non vanno ingeriti. Il ministero della Salute ha dovuto ritirare dagli scaffali due tipologie di condimento: una ai friarielli e uno ai carciofi del marchio “A’ Luna Suttile”.

L'azienda non aveva specificato in etichetta di aver utilizzato come emulsionante la "proteina di arachide nella lecitina di soia”. Lo riporta il fattoalimentare.it sito dedicato alla salute alimentare.

Nel dettaglio, il richiamo del ministero ha riguardato il pestato ai friarielli venduto in vasi singoli da 580 grammi con il numero di lotto 313/19A22 con termine minimo di conservazione al 31/05/2025 e il pestato ai carciofi in commercio in vasi singoli da 570 grammi con il numero di lotto 318/20A22 con termine minimo di conservazione al 31/05/2025.

Gli alimenti sono prodotti dall’azienda Sole e Terra del Vesuvio Srl, nello stabilimento di Somma Vesuviana, in provincia di Napoli. Si consiglia agli allergici di non consumare il prodotto e di restituirlo al punto vendita per il rimborso, non esiste alcuna controindicazione invece per chi non ha intolleranza alla proteina degli arachidi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.