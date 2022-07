Covid, Walter Ricciardi: così avremo 30mila morti l'anno. Cosa succede in autunno, gelo a In Onda

07 luglio 2022 a

See va avanti così rischiamo 30mila morti l'anno. Con l'aumento dei casi Covid tornano gli allarmi e le previsioni fosche degli esperti più rigoristi. Come Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, che è intervenuto giovedì 7 luglio a In Onda, il programma condotto da Concita De Gregorio e David Parenzo su La7.

L'ultimo bollettino sulla pandemia riporta 107.240 casi positivi (ieri erano 107.786) registrati in Italia nelle ultime 24 ore, con 94 morti (ieri 72). Un'ondata che aveva spinto i medici a chiedere l'annullamento del concerto dei Maneskin al Circo massimo di Roma, in programma per sabato 9 luglio. "All'aperto il rischio è minore ma rimane con un virus così contagioso - spiega Ricciardi - Certamente indossare le mascherine lo limita però mi rendo conto, non ho mai visto concerti o partite di calcio in cui la mascherina è stata portata correttamente".

Per il consigliere di Speranza abbiamo abbassato la guardia, non solo in Italia: "non solo il governo italiano ma tutti i Paesi occidentali hanno cessato di combattere il virus, questa è la realtà. Le conseguenze? In questo momento sono questa ondata pandemica", afferma il docente di igiene che mette in guardia anche sulla pressione negli ospedali: "Sì va molto meno" in ospedale, avverte Ricciardi, "ma naturalmente quando i numeri sono così grandi comincia la pressione anche sugli ospedali, per esempio in Sicilia oggi c'era la metà dei posti letto in medicina occupata da malati Covid. Il che significa che si blocca tutta la macchina assistenziale perché anche se un paziente si rompe il femore perché cade e va in ospedale non può essere operato prontamente, perché deve fare tutta una serie di trafile".

"Per non parlare poi della stanchezza dei medici che sono estenuati vivono una sindrome da Fort Alamo", di assedio nei reparti, dice il consigliere di Speranza. Il personale comincia a infettarsi "perché noi medici ci siamo vaccinati a ottobre-novembre, ormai la protezione soprattutto nei confronti di questo virus viene meno Quindi è chiaro che uno deve assumersi delle responsabilità. Quando fa queste scelte deve sapere che hanno delle conseguenze", arriva al punto Ricciardi che sfodera numeri da brividi.

Conseguenze ci saranno "soprattutto sui fragili - tuona Ricciardi - se continua questo bilancio, ma io credo che a ottobre peggiorerà, noi chiuderemo con 30mila morti l'anno". La previsione lascia di stucco i conduttori. "Certo, perché se voi calcolate che dall'inizio dell'anno mediamente sono morte 100 persone al giorno e voi arrivate adesso a circa 20.000 decessi, con ottobre quando sostanzialmente riprenderà il circolo", che parte con le infezioni a scuola e colpisce gli anziani fragili, il calcolo è presto fatto. Previsioni nere che si concludono con il ritorno del commissario per l'emergenza: "Dovrebbe tornare Figliuolo? Vaccinare milioni di persone è un'impresa complessissima che soltanto i militari sanno fare...".

