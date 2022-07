Covid, Costa indica la svolta: basta guardare solo al numero dei casi e via l'isolamento degli asintomatici

06 luglio 2022 a

Se vogliamo passare alla fase in cui il Covid è considerato endemico e iniziare a convivere con il virus dobbiamo smetterla di guardare solo ai contagi e rivedere anche le regole sull'isolamento dei positivi che rischiano di riportarci a un lockdown di fatto. Il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, affronta il tema dell'ondata estiva della pandemia intervenendo mercoledì 6 luglio a Coffee break, il programma condotto da Andrea Pancani su La7.

"La pandemia non è ancora finita, è chiaro che l'obiettivo non può essere il contagio Zero ma arrivare a convivere con il virus", spiega l'esponeente dle governo. "Oggi abbiamo armi e strumenti per poter e fronteggiare questa situazione - argomenta Costa - Io credo che dobbiamo parlare di prudenza di responsabilità ma non di paura perché lo scenario è completamente diverso rispetto a quello di un anno". Senza contare che in questi anni "i cittadini hanno osservato regole e restrizioni molto responsabilmente, hanno aderito in maniera importante alla campagna di vaccinazione", ed è ora di voltare pagina. "Oggi questo ci permette di non avere la pressione sugli ospedali", afferma Costa, "dobbiamo osservare con grande attenzione quella che è la pressione sui nostri ospedali e non limitarci all'analisi del numero dei casi". Insomma, l'indicatore più importante per arrivare a una fase endemica del Covid non è il numero dei positivi, ma quanti arrivano in ospedale per l'infezione.

Costa difende poi la rimozione dell'obbligo di mascherina al pubblico: "Essere passati a una raccomandazione significa aver fatto un atto di fiducia nei confronti dei cittadini". Sul tavolo anche la proposta di vietare i tamponi fai-da-te che rischiano di creare una sacca di positivi che sfugge al conteggio ufficiale. "Non so se sia giusto e corretto proseguire nella continua ricerca del virus", conclude Costa che spiega: "Un positivo senza sintomi non può continuare a essere costretto a fare l'isolamento, altrimenti il risultato è che ci ritroviamo di fatto in un lockdown, in un blocco nuovo del paese. Questo è un tema che dobbiamo affrontare con coraggio e con responsabilità".

