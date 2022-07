Cancro al colon? La verità di Papa Francesco sulla malattia e le dimissioni

04 luglio 2022 a

Papa Francesco ha smentito le voci secondo le quali un anno fa gli era stato trovato un cancro quando ha subito un'operazione di sei ore per rimuovere parte del colon: "L'operazione è stata un grande successo", ha detto in un'intervista alla Reuters, aggiungendo con una risata che "non mi hanno detto nulla" sul presunto cancro, voce che ha liquidato come "pettegolezzo di corte".

Jorge Bergoglio ha inoltre voluto mettere a freno i rumors secondo cui intenderebbe dimettersi a breve. Lo ha fatto in un'intervista esclusiva rilasciata all'agenzia Reuters nella sua residenza vaticana. Il Pontefice ha ribadito ancora una volta che se un giorno le sue condizioni di salute gli rendessero impossibile la gestione della Chiesa potrebbe valutare le dimissioni. Alla domanda su quando questa eventualità potrebbe verificarsi, ha risposto: "Non lo sappiamo. Lo dirà Dio. Non mi è mai passato per la mente di dimettermi. Tutte queste coincidenze hanno fatto pensare ad alcuni che sarebbe avvenuta la stessa liturgia. Ma non mi è mai passato per la mente di dimettermi. Per il momento, no. Davvero!”.

Il Papa si è poi soffermato sull’aborto, di cui ha sottolineato nuovamente la propria condanna a seguito della sentenza della Corte Suprema Usa di cui si è discusso negli scorsi giorni: “L'aborto? È come assumere un sicario. Rispetto la decisione e - ha detto il numero uno del Vaticano - non ho abbastanza informazioni per poter commentare la scelta dal punto di vista giuridico. Chiedo: è legittimo, è giusto eliminare una vita umana per risolvere un problema?”.

