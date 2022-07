Omicron5, Francesco Vaia tranquillizza tutti: “Allo Spallanzani zero ricoveri con polmoniti gravi”

04 luglio 2022 a

L’ondata estiva di Covid e il boom dei contagi in una stagione che negli scorsi anni aveva visto un drastico calo delle infezioni non deve preoccupare gli italiani. A parlare delle conseguenze della diffusione di Omicron5 e delle nuove varianti di coronavirus è Francesco Vaia, direttore generale dell'Inmi Spallanzani di Roma, che ha fatto il punto sulla nuova ondata estiva di casi e la situazione all’Ospedale Spallanzani: “Oggi allo Spallanzani abbiamo zero ricoveri con polmoniti interstiziali gravi, qualche caso di polmonite ma molto più leggera e in pazienti che hanno malattie respiratorie precedenti. Se pensiamo che in passato avevamo ricoverati in area medica con il casco per la ventilazione assistita, è evidente che stiamo vivendo un fase diversa. Evitiamo - il messaggio di Vaia all’Adnkronos - di creare allarmi ingiustificati nella popolazione”. I numeri segnalano un netto aumento dei contagi, mentre restano stabili, nonostante una crescita, i pazienti in terapia intensiva e i morti dovuti al virus.

