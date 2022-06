Il boom dei contagi Covid fa ritornare l'incubo mascherina: le nuove regole negli uffici

Luca De Lellis 30 giugno 2022 a

Il vertiginoso aumento dei contagi da Covid-19 registrato nelle ultime settimane impone ancora misure di contenimento per cercare di arginare la diffusione. Nel testo della bozza di aggiornamento relativa ai provvedimenti di contrasto del virus sul lavoro dei privati, il Governo ha confermato l’uso delle mascherine Ffp2 negli uffici. Inoltre, è previsto anche il controllo della temperatura corporea all’ingresso, la quale deve risultare inferiore ai 37 gradi e mezzo. Non solo, perché lo smart working rimane una modalità indispensabile per limitare le infezioni, “soprattutto con riferimento ai lavoratori fragili, maggiormente esposti”. Per questo – si legge nella bozza – sarà incentivata.

Per quel che riguarda le mascherine Ffp2 è chiaro che “rimangono un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio, soprattutto nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative”. Per assicurare tali condizioni, è compito del datore di lavoro accertarsi della disponibilità delle Ffp2 all’interno delle zone di lavoro che presentano maggior rischio. Ed è sempre lui a dover individuare “particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (Ffp2), avendo particolare riguardo ai soggetti fragili sulla base di valutazioni del medico competente”.

Nella bozza si volge uno sguardo anche alla sanificazione periodica di uffici e locali, nonché delle postazioni di lavoro (scrivanie, banconi e quant’altro). Si concretizza in tal senso “l’obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani”. In conclusione, si prescrive anche la possibilità di ingresso e uscite scaglionate, compresa la ventilazione continua dei locali. Il Governo discuterà il testo con le parti sociali in giornata.

