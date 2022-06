È guerra del gas tra Italia e Russia. Gazprom taglia ancora le forniture ad Eni

16 giugno 2022 a

a

a

È scattata ancora la ritorsione della Russia nei confronti dell’Europa sul fronte del gas, che si era concretizzata già ieri in una diminuzione dei flussi senza alcuna giustificazione. Gazprom ha tagliato le forniture verso Italia e Germania e di conseguenza verso l’Europa per il secondo giorno consecutivo dopo gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e il sostegno dei due paesi.

"Senza spiegazioni". Putin ci taglia il gas, Gazprom annuncia all'Italia la riduzione

“A fronte di una richiesta giornaliera di gas da parte di Eni superiore di circa il 44% rispetto a quella avanzata ieri (incremento dovuto al recupero delle quantità non ricevute e alle normali dinamiche commerciali), Gazprom ha comunicato che sarà consegnato solo il 65% delle forniture richieste (le quantità consegnate saranno quindi di poco superiori rispetto a ieri e si attesteranno ad un livello assoluto di circa 32 milioni di metri cubi/giorno). Gazprom ha spiegato che la mancata consegna dipende dai problemi alla centrale di Portovaya (secondo quanto pubblicato da Gazprom) che alimenta il gasdotto Nord Stream attraverso il quale Gazprom trasporta una parte dei volumi destinati ad Eni” le parole di un portavoce della società italiana. Resta tutto da capire quanto andrà avanti tale atteggiamento da parte dei russi.

"I prezzi del gas aumenteranno ancora". La previsione di Caracciolo è da brividi. La strategia di Mosca

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.