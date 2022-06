Amber Heard non può pagare il risarcimento da 10 milioni di dollari a Johnny Depp

03 giugno 2022 a

Il verdetto è stato senza pietà per Amber Heard: deve pagare 10 milioni di dollari di risarcimento a Johnny Depp dopo aver perso la causa per diffamazione. Fa ancora discutere la guerra legale tra i due attori, che ora si riempie di un nuovo capitolo che sicuramente porterà altri strascichi alla vicenda. Elaine Bredehoft, una degli avvocati di Heard, ha detto chiaramente che la donna è impossibilitata a pagare la cifra decisa dalla giuria statunitense: “Assolutamente non può pagare”.

La legale, intervistata da Today, ha poi rivolto altre accuse al team dell’ex marito della sua assistita: “Hanno fatto di tutto per demonizzarla, in questo giudizio sono state consentite molte cose che non avrebbero dovuto esserlo, causando confusione nella giuria. I giurati andavano a casa tutte le sere, il resto delle loro famiglie non ha mai smesso di frequentare i social media, le famiglie sono state influenzate sul caso”. Quale sarà la prossima mossa di Depp?

