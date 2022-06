Massimo Giletti, malore in diretta: "Oddio aiutatelo". E Myrta Merlino conduce Non è L'Arena

06 giugno 2022 a

"Oddio Massimo, aiutate Massimo! Che succede?". Attimi di panico in diretta a Non è L'Arena ieri sera, domenica 5 giugno, quando il conduttore di La7 Massimo Giletti, in diretta da Mosca, sviene. In studio tra gli ospiti c'è anche Myrta Merlino che prende subito in mano la situazione e cerca di rassicurare i telespettatori dopo gli attimi di panico: "Stiamo cercando di capire, Massimo ha avuto in mancamento siamo tutti umani". E ancora: "Il viaggio a Mosca, una serata complicata, può succedere". Poi inizia a condurre la trasmissione in attesa di avere notizie del collega che nel frattempo viene assistito dalla troupe che è con lui in Russia.

Poco prima c’era stato un episodio di tensione tra Giletti e il direttore di "Libero", Alessandro Sallusti che aveva lasciato il collegamento con la trasmissione in polemica proprio con il conduttore per l'intervista alla portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova.

Dopo venti minuti, Giletti è ricomparso in video da Mosca, seduto: "Fuori c'era molto freddo, probabilmente mancanza di zuccheri, ho avuto un mancamento, purtroppo capita", ha spiegato riprendendo a condurre la trasmissione.

