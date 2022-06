Ucraina, gli Usa affossano il piano di pace di Di Maio: "Non lo sosterremo"

04 giugno 2022 a

Gli Usa snobbano il piano di pace per la guerra in Ucraina messo a punto dall'Italia. Nelle ultime settimane, funzionari statunitensi si sono incontrati regolarmente con le loro controparti britanniche ed europee per discutere potenziali quadri per un cessate il fuoco in Ucraina e per porre fine alla guerra attraverso un accordo negoziato, hanno detto alla

Cnn diverse fonti che hanno familiarità con i colloqui. Gli incontri hanno preso in esame anche il piano in quattro punti proposto dall’Italia.

Il progetto di negoziato messo a punto dalla Farnesina però non ha incontrato il favore degli Usa. Sempre la Cnn, citando due funzionari vicini ai colloqui avvenuti in ambito Nato, fa sapere infatti che l'amministrazione di Joe Biden non sosterrà il piano ministero di Luigi DI Maio. L’ambasciatore degli Stati Uniti alle Nazioni Unite Linda Thomas Greenfield aveva detto ai giornalisti all’inizio di questa settimana che il quadro italiano è "una di quelle iniziative che sicuramente ci piacerebbe vedere portare a conclusione questa orribile guerra e gli orribili attacchi al popolo ucraino". Ma i due funzionari statunitensi hanno respinto l'ipotesi.

Il fatto, in ogni caso, è che anche dalle parti di Washington e Londra si sta ponendo una rinnovata enfasi sulla necessità di una soluzione negoziale per porre fine alla guerra mentre il conflitto ha superato i cento giorni di combattimenti. L’Ucraina non è direttamente coinvolta in tali discussioni, nonostante l’impegno degli Stati Uniti a non decidere nulla sull’Ucraina "senza l’Ucraina".

