Tessera sanitaria, multe per chi non comunica i dati all'Agenzia delle Entrate

Una multa di 100 euro per ogni comunicazione omessa, errata o tardiva dei dati della tessera sanitaria. E' arrivata la scure dell'Agenzia delle Entrate sulle comunicazioni fatte al fisco in tema di dichiarazioni precompilate. Ad essere interessati sono le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri. I soggetti individuati dalla norma hanno, dunque, l’obbligo di inviare al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate nei confronti delle persone fisiche, ai fini della loro messa a disposizione dell’Agenzia delle entrate che li utilizza per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Il fisco bussa alle porte dei no-vax, ecco le multe

Ogni comunicazione "sbagliata" sarà sanzionata con una multa di 100 euro. L'agenzia delle entrate, infatti, spiega che "una diversa lettura non consentirebbe di ottenere l'effetto dissuasivo prospettato nella relazione illustrativa". Occhio alla tessera sanitaria insomma.

