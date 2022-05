Mascherine a scuola, sferzata di Giorgia Meloni al ministro Bianchi: “Pura ideologia, norme strampalate”

24 maggio 2022 a

Giorgia Meloni non ci sta e non accetta le parole del ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, sull’obbligo di mantenere le mascherine anti-Covid a scuola fino al termine dell’anno di lezioni. “C'è un valore educativo in tutto questo. Non puoi far passare il messaggio 'via la mascherina' come un atto di liberazione. È un atto di responsabilità, è diverso” le parole in un’intervista del membro del governo Draghi, che ha fatto infuriare la leader di Fratelli d’Italia.

La risposta a tali affermazioni è arrivata tramite un post su FacebooK: “L’obbligo di mascherina nelle scuole, criticato in questi giorni da molti esponenti della comunità medica e scientifica, è per il Ministro Bianchi un mezzo di ‘valore educativo’. Ormai è chiaro - sbotta la numero uno di Fratelli d'Italia - che le norme strampalate di questo governo non siano legate da alcun indirizzo sanitario, ma puramente politico e ideologico. La mascherina è uno strumento sanitario, non di educazione”.

