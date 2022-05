“È ancora innamorata di me”. Massimo Giletti stuzzica Alessandra Moretti, lei si infuria e annuncia la querela

22 maggio 2022 a

a

a

Massimo Giletti manda Alessandra Moretti su tutte le furie. Il conduttore televisivo ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera nella quale ha toccato diversi temi della sua vita privata, tra cui quello del rapporto con l’europarlamentare del Partito Democratico: “È ancora innamorata di me, forse in parte anche io. So che non ci perderemo mai. Per lei provo un sentimento di affetto che mi lega molto. È una donna che nella vita ha lottato, ha cresciuto i figli praticamente da sola. Non ho mai avuto una famiglia da Mulino Bianco, quando vedevo i suoi genitori che si amavano ero toccato”.

Russi nei talk show, colpo da ko di Minoli a Giletti

Moretti non ha affatto gradito quanto dichiarato dal giornalista di Non è l’Arena: “In merito all'intervista rilasciata oggi da Massimo Giletti sul Corriere della Sera, smentisco ogni affermazione riportata. Non tollero intromissioni nella mia vita privata e deploro il fatto che i miei figli, che hanno sempre avuto una madre e un padre presenti, vengano coinvolti e citati in simili contesti giornalistici. Mi riservo di tutelare nelle sedi opportune me e la mia famiglia”. L’eurodeputata ha poi indirizzato una lettera allo stesso quotidiano di via Solferino, ribadendo la volontà di andare per vie legali: “Denuncerò come faccio ogni volta che ho subito insulti e violenze, ma in questo caso lo faccio per tutelare i miei figli che non possono essere sbattuti sul giornale invadendo la loro sfera privata”.

Rula Jebreal fa allontanare dal festival l'inviata di Giletti: "C'è un diktat"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.