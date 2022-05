Tragica fine per Mourad Lamrabatte: tenta il tuffo spettacolare e muore contro le rocce

Giada Oricchio 16 maggio 2022 a

a

a

Si tuffa dalla scogliera e muore. Tragico destino per Mourad Lamrabatte, ex calciatore professionista. L’uomo ha tentato uno spettacolare quanto pericoloso tuffo da una scogliera a picco sul mare, ma ha sbattuto contro spunzoni di roccia e ha perso la vita sotto gli occhi della moglie e dei due figli. A riportare l’episodio è il sito Fanpage.it. che ha ricostruito la dinamica. Il calciatore, 31 anni, in passato in forza alla squadra olandese Vitesse, era in vacanza con la famiglia a Santa Ponsam, vicino a Magaluf, sull’isola di Maiorca. Giovedì scorso ha provato l’acrobazia - un lancio in acqua da 30 metri di altezza - da postare sui social, ma si è consumato il dramma.

Forse non ha preso abbastanza spinta o non ha calcolato bene la distanza, sta di fatto che è andato a sbattere contro le rocce ed è piombato in mare tra le urla terrorizzate di moglie e figli che lo stavano filmando con il telefonino dalla barca. Inutili i soccorsi: Mourad Lamrabatte è stato recuperato privo di vita. Secondo l’autopsia non è morto direttamente per le ferite riportate nel violento impatto bensì per annegamento, quando è finito in mare era svenuto. La tragedia è avvenuta sulle isole Malgrats.

