Sondaggio Istat, gli italiani non si fidano dei politici politici

Gli italiani non si fidano dei partiti politici. È quanto emerge dall’indagine multiscopo dell’Istat «Aspetti della vita quotidiana» che analizza l’evoluzione della fiducia dei cittadini verso le istituzioni lungo un intero decennio (2012-2021). Si tratta di un dato da non sottovalutare: la fiducia espressa dai cittadini nei confronti delle istituzioni, unita al loro buon funzionamento, favorisce la cooperazione e la coesione sociale, entrambi fattori che consentono una maggiore efficienza ed efficacia delle politiche pubbliche.

Secondo l’analisi Istat, l’Italia si distingue per livelli di fiducia istituzionale generalmente bassi. All’ultimo posto della graduatoria si collocano i partiti politici, nonostante la ripresa degli ultimi anni: poco meno di 1 persona di 14 anni e più su 4 è completamente sfiduciata mentre almeno 1 su 2 assegna scarsi livelli di fiducia. Le uniche istituzioni che riescono a ottenere livelli sufficienti sono le Forze dell’ordine e i Vigili del fuoco. Questi ultimi, in particolare, ricevono punteggi tra 8 e 10 dal 68,9% delle persone di 14 anni e più, mentre per le Forze dell’ordine la percentuale scende al 42,2%.

