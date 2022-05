Acqua Claudia ritirata dai supermercati: "Contaminata da stafilococco". Il Ministero fa scattare l'allarme

12 maggio 2022 a

Ritirata per “rischio microbiologico”. Nel mirino del Ministero della Salute, costretto al richiamo dagli scaffali dei supermercati, due lotti contaminati di acqua minerale effervescente naturale in bottiglia. La segnalazione è scattata per “possibile presenza di Staphylococcus aureus”.

Nello specifico, le confezioni segnalate, per possibile presenza di Staphylococcus aureus, sono le seguenti: marchio del prodotto “CLAVDIA“, denominazione “acqua minerale effervescente naturale Claudia”, nome/ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato “Sorgenti Clavdia srl”, lotto di produzione L21111, marchio di identificazione dello stabilimento “Acqua Claudia” con sede a Anguillara Sabazia (RM), data di scadenza 21/04/2023, peso/volume 1,5 litri; marchio del prodotto “CLAVDIA“, denominazione “acqua minerale effervescente naturale Claudia”, nome/ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato “Sorgenti Clavdia srl”, lotto di produzione L21191, marchio di identificazione dello stabilimento “Acqua Claudia” con sede a Anguillara Sabazia (RM), data di scadenza 21/04/2023, peso/volume 0,5 litri.

Cosa può causare lo stafilococco? E' la causa principale di infezioni della pelle e dei tessuti molli. Nella maggior parte dei casi non si tratta di disturbi gravi, e a volte il batterio si limita a colonizzare o scatena l'infezione ad anni di distanza dall'esposizione.

