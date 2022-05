Roma, imprenditore romeno rapinato in hotel dalle escort e alcuni complici: furto di 3.500 euro

Elena Ricci 10 maggio 2022 a

Doveva essere una notte indimenticabile di trasgressione e lussuria in compagnia di due belle donne. Invece, quella di un imprenditore, si è rivelata una notte in bianco con una rapina da incubo costatagli 3.500 euro. La vittima, quarantenne romeno in Italia per motivi di lavoro, aveva ingaggiato due escort connazionali trovate su un sito di annunci per adulti. Dopo una serata trascorsa insieme, i tre si sono recati in un hotel di via Pacinotti, in zona Portuense, dove il quarantenne aveva affittato una stanza per intrattenersi con le due prostitute. Giunti in camera poco prima delle tre del mattino tra domenica e lunedì, l’uomo ha subito pagato le prestazioni delle due donne, corrispondendo 250 euro ad ognuna di loro. Le due hanno così iniziato ad intrattenere l’uomo e nel mentre, con la scusa di prendere qualcosa da bere, una delle due si è momentaneamente allontanata dalla stanza per farvi ritorno poco dopo accompagnata da due uomini, anche loro romeni e probabilmente, protettori delle prostitute. Questi hanno fatto irruzione nella stanza e mentre l’altra escort si rivestiva, hanno iniziato a spintonare il quarantenne e a ripulirlo di tutto ciò che aveva con sé. L’uomo aveva nel portafoglio 3.000 euro in contanti che sono stati portati via.

Una volta racimolato il bottino, i quattro si sono dati precipitosamente alla fuga. È stata la stessa vittima a chiamare la polizia e chiedere aiuto. Sul posto è giunta una volante del commissariato San Paolo. Il quarantenne ha raccontato tutto agli agenti, fornendo i dettagli circa i contatti avuti con le due donne e una descrizione dei due uomini che poco dopo hanno fatto irruzione nella stanza, sporgendo denuncia per il furto del contante. Probabilmente si tratta di una banda specializzata in questo tipo di rapine che con la scusa di una notte di sesso, mette a segno colpi per rapinare le vittime. Le indagini della polizia sono comunque in corso, anche se dei quattro ancora vi è alcuna traccia. I poliziotti visioneranno le telecamere esterne e interne all’hotel per cercare di ricostruire i movimenti della banda, identificare le due donne e i due uomini e, soprattutto, capire la via di fuga. La vittima, sotto choc per quanto accaduto, non ha riportato ferite importanti, tuttavia, nonostante la polizia abbia allertato i soccorsi, ha rifiutato le cure dei sanitari del 118.

