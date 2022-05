Mascherine obbligatorie, lo sceriffo Vincenzo De Luca spara l'ordinanza in Campania per negozi e supermercati

Christian Campigli 05 maggio 2022 a

a

a

Un sano pragmatismo, la necessaria prudenza per evitare di ripiombare nell’incubo di chiusure e limitazioni o solo l’ennesimo tentativo di accendere le luci della ribalta sulla posizione assunta, in netto contrasto con le direttive nazionali? Fa discutere la scelta del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, sull’uso dei dispositivi di protezione contro il Covid. “Faremo un’ordinanza, tra oggi e domani, per il mantenimento della mascherina nei luoghi di lavoro. Resterà obbligatorio per chi lavora nella ristorazione e nel settore alberghiero – ha tuonato l’ex sindaco di Salerno - La mascherina è un elemento di prudenza, per chi in un ristorante sta in cucina o va a servire ai tavoli, è irresponsabile non portarla. Basta uno starnuto per avere una diffusione del contagio”.

Caos nella scuola, il sistema anti-Covid va in tilt. Il clamoroso errore sull'obbligo vaccinale

L’eclettico esponente del Pd ha sottolineato poi che l’obbligo sarà mantenuto anche nei negozi e nei mercati pubblici. “Dobbiamo stringere i denti - ha concluso il presidente della giunta campana - per non avere di nuovo il problema a settembre-ottobre ed aspettare un vaccino del tipo di quello antinfluenzale, che comprenda le nuove varianti. Le case farmaceutiche stanno lavorando in quella direzione e credo che lo avremo a breve”.

Il terrore ci spinge a continuare a usare le mascherine e a non darci la mano

Un dibattito, quello sul Coronavirus, che ancora oggi crea autentiche voragini tra le varie posizioni assunte. Profonde come la Fossa delle Marianne. Da un lato il mondo dell’impresa, che sottolinea come l’emergenza sia sostanzialmente terminata e come la mascherina castri il desiderio dei nostri connazionali di far acquisti. In questo scenario, diventerebbe assai complicato sperare in un’impennata dei consumi. Un aspetto vitale, per poter ambire ad una vera ripresa economica. Dall’altro lato della barricata, una parte del mondo scientifico e del Partito Democratico, convinti che la battaglia contro la peggiore pandemia dai tempi della Spagnola sia tutt’altro che vinta. Nel mezzo gli Italiani, stanchi di mille stucchevoli tira e molla.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.