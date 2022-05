"Mi state censurando" e da Floris scoppiano a ridere. Tutti contro la russa Nadana Fridrikhson a Dimartedì

03 maggio 2022 a

a

a

"Se non mi fate rispondere mi censurate" e scoppia una sonora risata. Curioso siparietto a Dimartedì, il programma condotto da Giovanni Floris su la7. Tra gli ospiti c'è Ospite Nadana Fridrikhson, giornalista della tv russa Zvezda e di media legati al governo di Vladimir Putin. Il conduttore non è soddisfatto delle risposte della russa che non entra nel merito delle questioni sollevate, e così la interrompe per chiederle di andare nel vivo delle questioni. Fridrikhson si spazientisce e afferma di essere vittima di censura provocando l'ilarità di Floris e degli ospiti in studio e in collegamento. "In Italia c'è la censura, e in Russia...".

Sorgi e il potere di Putin che strizza l'occhio ad Hitler: l'antisemitismo è un suo caposaldo

"Se non si sente censurata le farei vedere alcuni cartelli", dice Floris poco dopo mostrando la lista dei giornalisti uccisi in Russia: "È la mia risposta alle accuse di censura". Interviene allora Alan Friedman che attacca la "funzionaria del ministero della Difesa" e chiede: "Ci crede veramente alle falsità di Lavrov su Adolf Hitler e sul massacro di Bucha o ha subito il lavaggio del cervello?" A quel punto è chiaro a tutti che la situazione è sfuggita di mano e il conduttore prova a contenere il giornalista americano dando nuovamente la parola alla russa. Che replica naturalmente a Friedman: "Se questa è la scuola giornalistica americana...". E poi ammette che non sa se Hiter fosse o no ebreo ma si dice sicura che gli ucraini sono "nazisti" provocando la sdegnata reazione dello studio.

Ritorno dopo il "giallo" Rai. "Putin mai così popolare", Marc Innaro manda tutti in tilt

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.