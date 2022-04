Sconvolgente rapina a Napoli: morsi ad una donna per l'orologio da 5mila euro

30 aprile 2022 a

Brutto episodio in centro a Napoli. Come ha riferito Ciro Pellegrini, giornalista di Fanpage, in via dei Tribunali è andata in scena una rapina che ha dell’incredibile: una donna è stata aggredita e le è stato rubato a morsi l’orologio che portava al polso. Il valore dell’oggetto rubato è di circa 5mila euro: la notizia ha scatenato una valanga di commenti.

#Napoli, via Tribunali. Rubato a morsi un orologio da 5mila euro dal braccio di una donna.



Nient'altro da dire. — Ciro Pellegrino (@ciropellegrino) April 30, 2022

