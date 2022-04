L'Anm protesta e minaccia lo sciopero sulla riforma della giustizia. Pierantonio Zanettin: “Surreale”

29 aprile 2022 a

a

a

Pierantonio Zanettin, deputato e capogruppo di Forza Italia in Commissione Giustizia a Montecitorio, è sbigottito per la posizione dell’Associazione nazionale magistrati in merito alla riforma della giustizia approvata negli ultimi giorni dopo il lavoro del governo Draghi. Zanettin si arrabbia così con l’Anm: “Dopo i gravissimi scandali che hanno investito la magistratura italiana negli ultimi anni, giudichiamo la riforma dell'ordinamento giudiziario, approvata questa settimana, anche troppo timida rispetto a quanto noi avremmo voluto. Consideriamo quindi la protesta dell'Anm e la minaccia di uno sciopero surreali e fuori dal tempo. La politica - ha concluso l'onorevole azzurro - non deve accettare veti, né farsi condizionare”.

"Cosa sta facendo Draghi" Sulle armi all'Ucraina governo in confusione: rincorsa segreta agli armamenti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.