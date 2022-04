La beffa del governo sull'obbligo di mascherina: proroga di un mese. C'è l'annuncio

27 aprile 2022 a

Bisognerà attendere ancora prima di mettere del tutto in soffitta le mascherine anti-Covid. Ad annunciarlo è il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, intervistato da SkyTg24: “Credo che sia giunto il momento di dare fiducia agli italiani e passare alla forte raccomandazione per la mascherina al chiuso passando con la proroga di un mese per l'obbligo in modo da arrivare a un'estate senza restrizioni. C’è una riflessione in corso nel governo ed entro questa settimana sarà fatta una sintesi”.

"La mascherina - ha detto ancora Costa - rimarrà obbligatoria sul trasporto pubblico, nelle rsa e negli ospedali, nei teatri e cinema ma non negli esercizi commerciali e neanche nei luoghi di lavoro. Per passare poi ad ad una raccomandazione. Non c'è dubbio che siamo di fronte a un innalzamento dei contagi da Covid ma, fortunatamente, questo innalzamento non sta producendo una pressione sui nostri ospedali, questo è l'elemento più importante e che dobbiamo monitorare ogni giorno. Credo sia impossibile ragionare su un contagio zero”.

“L'obiettivo - mette in evidenza il sottosegretario Costa - è arrivare a una convivenza con il virus che permetta ai nostri ospedali di continuare nell'attività ordinaria e permetta al nostro Paese di ripartire”. Diremo invece basta alla certificazione verde: “Addio al Green pass? Non c'è dubbio, fatto salvo le rsa e gli ospedali, per tutto il resto non sarà più richiesto dal primo maggio. Si va verso la normalità e - ha chiosato l’esponente del governo Draghi - verso un'estate senza restrizioni e oggi ci sono queste condizioni grazie ai 52 milioni di italiani vaccinati".

