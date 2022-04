In spiaggia tornano i racchettoni. Ecco le linee guida del ministero della Salute

27 aprile 2022 a

Arrivano le linee guida del ministero della Salute per l'estate in spiaggia degli italiani. Ed è un segnale di ritorno alla normalità. Non ci saranno più le limitazioni imposte dal Green pass, non saranno necessarie le mascherine e sparisce il distanziamento anti-Covid, fermo restando il buon senso delle persone. Si torna ai 7,5 metri quadri per ombrellone (3 metri di distanza tra le file e 2,5 metri tra gli ombrelloni della stessa fila). Per lettini, sedie a sdraio, ombrelloni è previsto che vadano «disinfettati a ogni cambio di persona o nucleo familiare, e in ogni caso ad ogni fine giornata». Le nuove linee guida del Ministero danno il via libera anche a tutti gli sport in spiaggia e ai balli di gruppo, per cui non serve indossare mascherina. Al bar si potrà consumare anche in piedi senza alcun distanziamento. Anche in discoteca cade ogni limite di capienza. Mentre in ristoranti e pizzerie all'aperto non servirà distanziamento tra i tavoli.

