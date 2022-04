Stasera Italia, Luigi De Magistriis e la guerra di Biden e Boris Johnson: "Escalation preoccupante"

Federica Pascale 26 aprile 2022 a

a

a

“È chiaro che se la pace la chiediamo solo a Putin, e crediamo che lui faccia un passetto indietro non lo farà mai, perché ha scelto di fare la guerra. Ma che cosa abbiamo fatto noi finora per costringere Putin?” Così Luigi De Magistris, ospite della puntata di martedì 26 aprile di Stasera Italia, il talk show politico condotto da Barbara Palombelli su Rete4.

L’ex sindaco di Napoli, nel commentare il conflitto russo ucraino, ha criticato anche il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj, reo di non volere davvero la pace: “Perché trattare così il segretario generale dell’ONU? Con una visita sulla quale non sarei molto ottimista perché è tardivo e forse non forte, ma non è certo uno che vuole la pace” afferma riferendosi all’incontro che si svolgerà tra il presidente dell’Ucraina e il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, subito dopo quello con il presidente russo Vladimir Putin.

“Ormai hanno tutti scelto di provare a vincere la guerra, e quindi la trattativa diplomatica nella bilancia della giustizia internazionale è molto sotto – afferma De Magistris - sono preoccupatissimo perché se la guerra di Putin è un crimine, dall'altro lato vedo Biden e Johnson che hanno scelto, e gli europei stanno subendo, un'escalation che non sappiamo dove ci porta.”

Certamente ad un “disastro economico sociale”, ma secondo l’ex sindaco è possibile che si stia già prefigurando un’espansione del conflitto. “Gli americani sono stati chiari, del resto loro la guerra non ce l'hanno in casa. Questa escalation di armi, la dico con Gino Strada, avrà un’unica certezza: l'aumento delle morti e soprattutto dei morti civili” conclude.

