Stasera Italia, Paola Tommasi accusa l'Anpi: vogliono la bufera, cercano sempre visibilità

È sempre bufera per le parole pronunciate dal presidente dell'Anpi in merito alla guerra tra Russia ed Ucraina. La questione dell'associazione dei partigiani, spaccata al suo interno per le forti parole sulla resistenza degli ucraini, è affrontata nella puntata del 21 aprile di Stasera Italia, talk show di Rete4 condotto da Barbara Palombelli, che ospita in collegamento Paola Tommasi, giornalista de Il Tempo: "Nella posizione dell’Anpi c’è una contraddizione, perché se chiamiamo Resistenza quella ucraina, che è possibile anche grazie all’invio di armi dei paesi Nato, non c’è motivo per non avere poi la bandiera della Nato alla loro manifestazione. L’Anpi fa sempre più politica, creando distacco fra noi più giovani rispetto ai fatti che si ricordano il 25 aprile, e svolge il ruolo della sinistra italiana. Sembra anche che lo faccia per un po’ di visibilità, appena ci sono temi un po’ più delicati l’Anpi interviene nelle discussioni e nella polemica con posizioni che poi la portano nella bufera. Sembra - dice la Tommasi - che lo facciano apposta per cercare visibilità. Il come svolgono la loro attività non rende onore al ruolo che ricopre e ai fatti che si ricordano, cioè la liberazione del 25 aprile e la Resistenza dei partigiani".

Anpi nella bufera, polemica sul 25 aprile. Ne parliamo con @paolatommasi a #StaseraItalia: "Sembra che lo faccia per visibilità" pic.twitter.com/R7NeUeorrE — Stasera Italia (@StaseraItalia) April 21, 2022

